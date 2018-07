Peaminister Jüri Ratas, kelle valitsusest lahkub järjerkordne minister, teatab sotsiaalmeedias, et tal on Palo lahkumise tõttu väga kurb meel. Ta usub, et Palo üks kõige raskemiad katsumusi oli ID-kaardi turvarisk.

"Võtsin ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo tänase teate vastu väga suure kahjutundega. Siiski saan aru, et ta on oma otsuse valitsusliikme kohalt taanduda teinud ning soovib asuda tööle riigikokku. Loomulikult tänan Urvet tehtud töö eest südamest ning tunnustan tema julgust ja töökust oma valdkonna oluliste teemadega tegelemisel," teatab Ratas Facebookis.

Ta jätkab: "Olgu selleks siis niinimetatud viimase miili projekt töökindla interneti püsiühenduse arendamiseks maapiirkondades, millega toetame kohalikku ettevõtlust ja elu laiemalt. Samuti olemasolevate kortermajade renoveerimine ja soojustamine ning üle Eesti üürimajade ehitamine, mis meelitaks maapiirkondadesse mobiilset tööjõudu ja aitaks vajadusel pakkuda sotsiaalseid elupindu. Väga oluline on olnud ka tema töö maailmas meie e-ühiskonna tutvustamisel, ettevõtjatele rahvusvaheliste kontaktide loomisel ning Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames oma valdkonna teemade vedamisel."

"Kindlasti oli üks Urve Palo raskemaid katsumusi ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrina eelmise suve lõpus teatavaks saanud ID-kaardi turvarisk, mis lõppes vea parandamise ja uute turvalisemate lahenduste väljatöötamisega. See, kuidas riik meile teatavaks saanud seni suurima e-ehmatuse lahendas, näitas kindlasti meie e-riigi valdkondliku juhtimise tugevust," kirjtuab peaminister.

"Ma olen Urve Palole tänulik tema pühendumuse ning panuse eest Eesti Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Isamaa valitsuses. Ma loodan, et Sotsiaaldemokraatlik Erakond esitab lähiajal uue võimeka kandidaadi ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri ametikohale," teatab Ratas lõpetuseks.