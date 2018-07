"Tänasega saab üks oluline etapp minu elus läbi. Eile astusin välja sotsiaaldemokraatlikust erakonnast ja täna esitasin peaministrile lahkumisavalduse," teatab Palo Facebookis. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo teatas täna, et lahkus pühapäeval erakonnast ja astub ministrikohalt tagasi. "Tänasega saab üks oluline etapp minu elus läbi. Eile astusin välja sotsiaaldemokraatlikust erakonnast ja täna esitasin peaministrile lahkumisavalduse. Olen kaalunud poliitikast lahkumist juba mõnda aega ja mulle tundub, et see aeg on nüüd käes. Tänan kõiki – ja teid oli oi kui palju – selle toreda, töise ja üsna pingelise aja eest. Loodetavasti kohtume taas," teatab Urve Palo Facebookis.

Ta jätkab: "Lahkun hea tundega. Oleme nii erakonna, riigikogu kui ministeeriumi kolleegidega teinud koos palju. Oleme töötanud inimsõbralikuma, avatuma Eesti eest. Seisnud paremate transpordi-ja internetiühenduste ning ausa konkurentsi eest. Aidanud riigi poolt kaasa meie ettevõtluse arengule üle Eesti. Ja ma olen kindel, et töö jätkub. Kui ma 12 aastat tagasi tegin otsuse astuda sotside ridadesse, ei osanud ma arvata, et jään poliitikasse nõnda kauaks. On olnud põnev ja väljakutsete rohke aeg. Olen Riigikogus oma mandaadi lõpuni ja järgmistel Riigikogu valimistel ei kandideeri. Küllap pärast seda jõuan taas ringiga ettevõtlusesse tagasi."

Õhtulehe toimetuse jaoks on jäänud Urve Palo telefoni teel kättesaamatuks. Jevgeni Ossinovski: Palo Lahkumine kurvastab mind väga Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Jevgeni Ossinovski sai Palo soovist teada esmaspäeva hommiku. “Urve teavitas mind oma otsusest lahkuda nii ministriametist kui ka erakonnast täna varahommikul. Nii hea inimese ja kogenud ministri lahkumine kurvastab mind väga, ent loomulikult austan tema otsust,” lausus Ossinovski.