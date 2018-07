Brasiilia paremäärmuslasest poliitik Jair Bolsonaro teatas, et kandideerib oktoobris toimuvatel presidendivalimistel. Meest on omal mail nimetatud ka Brasiilia Trumpiks.

Endine sõjaväeohvitser on viimatiste küsitluste põhjal populaarsuselt teisel kohal, vahendab BBC. Teda on edastamas vaid ekspresident Luiz Inácio Lula da Silva. Kuid kuna viimane on korruptsioonisüüdistuste tõttu vanglakaristust kandmas, pole tal võimalik oma kandidatuuri üles seada.

Bolsonaro on paljusid brasiillasi ärritanud oma rassistlike ja homofoobsete väljaütlemistega, kuid toetajad näevad teda kui kriminaalriigi staatusesse tõusnud Brasiilia päästjat.