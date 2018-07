Möödunud nädalal toimus Haapsalus suur rokiüritus Rock in Haapsalu. Rahvast hullutasid nii kodumaised kui ka välismaised staarid. Siiski ei olnud osad VIP-pileti ostunud külastajad üritusega nii rahul kui arvata võiks ning soovisid sellest ka korraldajatele teada anda.

Ürituse külastaja Alek Litvinov andis oma pahameelest teada ürituse Facebooki lehel ning nurises halva korralduse ja sellest tulenenud tundidepikkuse ooteaja üle. Rock in Haapsalu üks korraldajatest ei suutnud keelt hammaste taga hoida ja lajatas kliendile karmilt: "Kas see organiseerimine oleks pidanud sinu jaoks olema nagu lennuki peale minek? Et esmalt antakse kõlaritest teada, siis suunatakse check-in'i, sätitakse istuma ja saad rahulikult magama jääda? Käi p****, mees! Kui sa aru ei saanud, siis tegu oli rokk-kontserdiga!"

Peale toimunud itsidenti kommenteeris Rock in Haapsalu tiim vastuses teisele nurisejale: “VIP pilet andis meie üritusel istekoha ja vähe mõnusama olemise kui platsil, kuid ei andnud mingit õigust ülbel toonil ja sõnastuses valesid levitada. Su sõber aga sai väärilise rock’n roll vastuse. Ülbamine saabki alati.”

Klient Hannes Niid ei olnud rahul VIP-alaga, viidates oma postituses vähesele ruumile. Samuti lubas ta seda üritust mitte enam külastada. Ka selle peale oli korraldajatel nii mõndagi vastu öelda. "Hea ja meeldiv sõnakasutus, väärikas VIP. Aga täname," kirjutasid nad mehele vastu. (Kuvatõmmis/Rock in Haapsalu)

Ürituse pressiesindaja Reno Kekkonens kommenteerib Kroonikale tavatut vastust kliendile: "Jah, vabandame, et selline asi läbi läks. Rock in Haapsalu FB lehel oli säärane mäsu piletite saamisega ja muude tuhandete küsimustega seoses, et ilmselgelt tuli kellelgi sisse emotsionaalne näpukas."