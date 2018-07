New York Posti teatel hakkab endine lapstäht Lindsay Lohan augustis väntama isiklikku tõsieluseriaali, mis jõuab eetrisse MTV kanalil.

Sari keskendub näitlejanna rannaklubiärile Kreekas.

🧜🏻‍♀️🙏🏻🧜🏻‍♀️ A post shared by Lindsay Lohan (@lindsaylohan) on Jun 29, 2018 at 6:34am PDT

Tootjaks on Bunim/Murray Productions, kelle suurim hitt on "Keeping Up With the Kardashians", kuid kes on ekraanile toonud ka Lindsay ema Dina Lohani ja noorema õe Ali reality-seriaali "Living Lohan", mida vändati paraku lühikest aega.

No stress at my beach 🏖🧜🏼‍♀️😍 A post shared by Lindsay Lohan (@lindsaylohan) on Jun 28, 2018 at 8:57am PDT

Lohan on avanud Mykonose saarel Lohan Beach House'i nimelise klubi. Kuulu järgi jälgib uus sari esmalt Mykonose klubi tegemisi ning pöörab siis pilgu näitlejanna püüdlustele avada teine samasugune lõbutsemispaik Rhodosel.