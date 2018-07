Suvisel ajal saavad paljud noored endale taskuraha teenida jäätise müümisega. Võib arvata, et jäätisepallide keerutamine on lihtne tegevus, kuid tegelikult see nii ei ole. Blogis nimega "Staatiline elekter" kirjutab noor 14-aastane neiu oma kogemustest seoses jäätisemüüja ametiga.

"Terve selle pika aja jooksul, kui ma olen jäätist müünud, olen ma kohtunud väga paljude huvitavate ja ülbete inimestega, kuulnud väga palju huvitavaid jutte ja endale igatepidi piinlikust tekitanud," räägib Kariina Kasjanenko oma blogis.

Neiu mainib oma ajaveebis, et tihtipeale puutub kokku klientidega, kes maiuse kätte saamisel tõmbavad pikalt keelega üle jäätise ja siis ütlevad surmtõsise häälega, et neil pole raha.

"Üle aja olen ma sellise asja vastu immuunseks muutunud, kuid on tekkinud olukordi, kus kerge naeruga ei pääse kuhugi. Mõnikord on inimesed pärast jäätise kättesaamist pikka aega jäätisekäru külge kinnitatud silti vahtinud ja siis vaikselt pomisenud, et neil pole raha. Ma olen siis vaikselt naernud, aga kui ma nägin paanikat nende silmis, sain ma aru, et neil tõepoolest pole raha. Sularaha. Sest seal, kus mina töötan saab maksta ainult sularahas," kirjutab tütarlaps.