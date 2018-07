Lehe andmeil tõid paksu pahanduse majja säutsud, mis Gunn kirjutas Twitteris aastatel 2008-2011 ning mis ta on ammu ära kustutanud.

Ühes kirjutises ilkus režissöör: "Teen "Heldest puust" suure Hollywoodi ekraniseeringu, millel on õnnelik lõpp: puu kasvab tagasi ja teeb poisile suukat."

Teises tviidis kuulutas Gunn: ""Palgasõdurid" oli nii mehine, et k***isin mu kõrval olnud väikse pedepoisi oimetuks! Poisid on TÕESTI linnas tagasi!"

President Trumpi kritiseerijana tuntud Gunni vanu säutse levitasid eelmisel nädalal konservatiivsed aktivistid.

Režissöör ise puistas endale nüüd Twitteris tuhka pähe: "Paljud, kes on mu karjääri jälginud, teatavad, et pidasin end algul provotseerijaks ning tegin filme ja rääkisin nalju, mis olid skandaalsed ja tabuteemadel. Nagu olen korduvalt avalikult rääkinud, on mu looming ja huumor arenenud sedamööda, nagu ma olen ise isiksusena arenenud."

