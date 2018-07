Täna kell 11 sai politsei teate, et Tallinnas Tartu mnt 71 juures on veoauto ja tramm kokku põrganud. „Esialgsetel andmetel keegi viga ei saanud peale veoautojuhi, kes viidi kergete vigastustega haiglasse kontrolli,“ ütles Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik.

„Kuna veoauto on praegu ristmikul ees, siis on liiklus kesklinna suunas suletud,“ lisas Kuik keskpäeval. Alates kella 13 on liiklus uuesti avatud.