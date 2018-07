Täna kell 11 said päästjad teate, et Lasnamäe Centrumis on tulekahju. Sündmuspaika saabunud päästjad leidis tulekolde ühes elektrikilbis. „Praeguse info kohaselt on tulekahju lokaliseeritud ja toimub järelkontroll,“ ütles Põhja päästekeskuse pressiesindaja Ave Eerma.

Praeguse info järgi, mis päästeametil on, algas tulekahju elektrikilbiruumis, millele on nüüdseks piir pandud. „Põleng oli lokaliseeritud juba enne päästjate kohalejõudmist ja hetkel viibib sündmuspaigas üks päästekomando, mis tegeleb järelkontrollimisega,“ ütles Eerma. „Sellel hetkel, kui tulekahju avastati, tegeleti inimeste evakueerimisega kaubanduskeskusest, aga kui probleeme enam ei ole, lastakse inimesed tagasi keskusesse.“