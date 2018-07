"Piisab ainult pisikesest rikkest ja kogu elu on tuksis. Sularaha on ju palju kasulikum omada. Sularahaga saad kaubelda ja igasugu teenuseid palju soodsamalt. Sularaha on väärtuslikum kui kusagil arvel olev raha," kommenteeris teine.

"Need kaardimaksete tõrked on juba sedavõrd tavapärasteks muutunud, et mina olen küll omad järelduse juba teinud. Ja kuigi minu pension kantakse üle ainult panka, siis osa pensionist on mul alati sularaha näol rahatakuga kaasas," leidis lugeja.