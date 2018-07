Suurbritannia eriteenistused ja politsei värbavad alaealisi nuhkideks ja informaatoriteks, paljastas parlamendi ülemkoja erikomisjon. Valitsus vastas, et nad on korravalvurite algatusega rahul ega näe selles probleemi.

Vastuseks erikomisjoni ettekandele lohutas peaminister Theresa May pressiesindaja, et alaealisi, kellest nii mõnigi on noorem kui 16aastane, kasutatakse vaid hädavajadusel. Näiteks kui on vaja võidelda tänavakuritegevuse, narkokaubanduse või terrorismiga, kirjutab Guardian. Pressiesindaja rõhutas, et alaealisi värvatakse seaduse raames täpselt piiritletud olukorras.

BBC kinnitusel teeb ülemkojal eriti muret, et seadust kavatsetakse muuta nii, et alaealiste nii-öelda tööaeg pikeneb praeguselt ühelt kuult neljale. „Meie hinnangul saab noore inimese psüühika korvamatult kahjustada, kui ta osaleb nii pika aja jooksul salaoperatsioonis, mis võib olla ohtlik nii talle endale kui ka teistele,“ kirjutab komisjon, avalikustades ka komisjoni juhi lord Trefgarni ja siseministeeriumi vahel peetud kirjavahetuse. Sellest selgub, et lapsi värbab mitte üksnes Scotland Yard, vaid ka välisluure. Ministeerium põhjendab, miks neid peab varasemast kauem kasutama: nimelt ei jõuta tavaliselt erioperatsiooniga ühe kuu jooksul ühele poole, ja see, et hankida alaealise kasutamiseks uuesti luba, on liigne sehkendamine paberitega.

Endine politseiohvitser Neil Woods, kes pidi tihti kurjategijajõukudes varjatult tegutsema, teab, et lapsi kasutatakse informaatoritena, kuid ütleb Guardianile, et see pole kuigi ulatuslik. „Enamasti värvatakse alaealisi siis, kui nad jäävad esimest korda vahele, ja saadetakse siis oma jõuku tagasi, et nad seal toimuvast ette kannaksid.“

Roheliste erakonna eestvõttel kavatsetakse laste kasutamist eriteenistuse agentide või informaatoritena arutada täiskogu istungil. „Olin šokeeritud, kui kuulsin, et neid värvatakse nuhkideks,“ tunnistas ülemkoja liige Jenny Jones.