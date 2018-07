Eile lõuna ajal leegitses Rootsi ajaloo suurimates maastikupõlengutes mets 74 paigas. Neid põhjustas laupäeval varasematele lisaks raju äikesetorm, kui välgud sähvisid mõnel pool 3400 korda tunnis. Samuti valitseb põlengualadel tugev ja alatihti suunda muutev tuul. Leekide teelt on evakueeritud sadu inimesi.

Varasemad saabujad olid Prantsusmaalt ja Itaaliast tulnud kustutuslennukid. Prantslased lisasid senistele lennukitele laupäeval veel kaks ja Saksamaalt tuli viis kustutuskopterit. Laupäeval jõudsid Rootsi oma varustusega ka 139 Poola päästetöötajat, kes läksid eile õhtupoolikul Härjedalenis möllavat tulekahju kustutama, kirjutab Aftonbladet. Teel sinna seisid mitmes kohas maanteeservas inimesed, kes lehvitasid Rootsi ja Poola lippu. Tulekul või juba saabunud on ka Leedu, Norra, Saksamaa ja Taani tuletõrjujad oma seadmetega. Prantsusmaalt on oodata 60-liikmelist päästerühma, kes on koolitatud kustutustöödeks eriti raskel maastikul. Paar tuhat rootslast on tulnud juba kutselistele päästjatele juba vabatahtlikult appi ning ka sõdureid on saadetud nende soovil kustutustöödele.

Aina uued põlengud