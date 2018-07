Saksa parlament on avaldanud, et võib Bundeswehri personaliprobleemide tõttu hakatata teenistujaid värbama teistest Euroopa Liidu maadest.

Läinud aastal jäi Saksamaa Liitvabariigi relvajõududes täitmata 21 000 ametikohta, kirjutab The Times.

Nädalavahetusel kinnitas Saksa kaitseministeerium, et kavatseb tulevikus palgata Bundeswehri kohtade täitmiseks inimesi väljaspoolt riiki. „Bundeswehr kasvab. Selleks vajame kvalifitseeritud personali,“ sõnas kaitseministri Ursula von der Leyeni kõneisik.

Veebruaris kirjutas Deutche Welle, et Saksamaal on suuri probleeme, et täita oma kohustusi NATO ees. Muret tekitas tankide puudus, et juhtida 2019. aastast Venemaa-vastaseid kiirreageerimisjõude (VJTF). Teadaolevalt oli aasta alguse seisuga Münsteris asuval üheksandal tankibrigaadil vaid 9 töökarras Leopard 2 tanki, kuigi lubatud oli 44 soomukit. Jalaväe soomusmasinaid oli Bundeswehril kõigest 3, vaja olnuks aga 14. Ministeeriumi dokumendis oli kirjeldatud olukorra põhjuseks toodud varuosade puudus, kõrge hind ning sõidukite hooldamiseks kuluv aeg.

Samuti öeldi, et sõjaväel on puudus öise nägemise seadmetest, automaatsetest granaadiheitjatest, talvistest riietest ning kuulivestidest.