Winehouse’i kombel 27aastaselt surnud andekaid rokkmuusikuid on nii palju, et neid tuntakse nime all Klubi 27 või Igavesti 27. Samas vanuses on surnud ka kümneid avalikkusele vähem tuntud muusikuid. Ühe teooria kohaselt on see numeroloogiliselt neetud vanus. Võib see tõesti tõsi olla?