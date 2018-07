Ah et meil pole piisavalt paljaste tissidega päevitajaid naiste seas rannas? No teate, mehed, palun võtke nüüd kenasti oma alumised osad ära ja tulge ka paariks tunniks randa. Siis teate, kuidas päike kohtleb õrnu intiimseid kudesid nagu rinnanibud või peenis. Või kuidas võrdlev anatoomia tegelikkuses toimib.

Või et mehed nutavad, et vähe paljaid tisse randades? Ju on meie õrna nahaga kaunitarid saanud oma palavad vitsad kätte. Nimelt on siin kas asja – ilma rantideta päevitus versus ülivalusad rinnanibud. Ning pea iga täiskasvanud naine on pidanud selle vahekorra endale kogemuste valusal teel selgeks saama.

Olin ka mina kunagi uljas ja lehvisin paljaste rindadega ringi – mõnus, vaba tuuleke ja kui keegi ka vahtis, siis puhas kompliment. Õhtuks aga oleks tahtnud igal vastutulijal pea otsast järada - päikese käes praadinud nibudest lõi sellist tuld välja. Iga kleidike ja särgike tekitas raevuka valuloo ja nii tuligi meeliülendava rannapeo asemel istuda tissipidi külma konditsioneeri all. Ja loota, et kohaliku kaubandusvõrgu panthenolikreem toimib.

Sõbranna oskas mul muidugi öelda, et mis kuradi komplimentidest ma jauran. Tema istus oma õe, tolle veel tissi saava beebi ja enda 13-aastase tütrega Pärnus naisterannas. Nii nagu vanajumal neid oli loonud. Lähedalt võpsikust roomas välja kolm viinanina, istusid neist tühjas rannas kahe meetri kaugusele ja hakkasid kommeneerima – loomulikult mitte matroonide kehailu, vaid õrna, lapseeas neiu algavaid rinnanupse. "Ausõna, ma võtsin tütre limonaadipudeli, lõikasin lõhki ning karjusin juudre, et kui nüüd suu lukku ei lähe ja jalad minema ei anna, võivad voodirõõmudest igaveseks ilma jääda. Isaks keegi nagunii selliseid värdjaid ei taha."

Jumal oli muidugi armuline. Värdjad tõmbasid uttu, välja arvatud üks. See kooris end ka alasti ning... Edaspidi oli naistekambal uus värske jututeema tema kehavormidest.