Pühapäeva õhtutunnil sai häirekeskus teate, et Maardus on kaks alkoholi tarvitanud meest kaks tundi järvel ujunud ega pole tagasi kaldale jõudnud. Sündmusele reageerisid päästjad ning mehed leiti üles elusalt ja tervelt.

Sündmused Maardu järve ääres hakkasid arenema õhtul kell 19, kui häirekeskus sai ärevaks tegeva teate: kaks tundi tagasi läksid järvele ujuma kaks meest, kes ei ole tagasi tulnud. Teataja väitel olid mehed enne ujuma minemist ära joonud mitu õlut. Teataja nägi viimati mehi järve keskel ujumas. Sündmusele reageerisid päästjad Lasnamäe, Mahtra, Muuga ja Pirita komandodest, Muuga jett ning abipolitseinike patrull. Sündmuspaika jõudnud päästjad leidsid ujuma läinud mehed elusalt ja tervelt.

„Mehed ei olnud uppumisohus, aga see lugu näitab, et sõber lasi purjus sõbrad ujuma ja siis kutsus abi,“ ütles Ave Eerma päästeameti kommunikatsiooniosakonnast. „Kirjeldatud sündmus lõppes sel korral õnnelikult, kuid iga kord see nii ei pruugi minna. Politsei, pääste ja kiirabi reageerivad sellistele väljakutsetele suure ressursiga ning samal ajal võib kusagil mujal keegi päriselt abi vajada.“

Päästeamet tuletab meelde, et ujumine ja alkohol ei käi kokku. Samuti on väga oluline hoida silma peal oma joobes sõpradel ning mitte lasta neil ujuma minna.