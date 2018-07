Rootsit on tabanud suured metsapõlengud, kuid kuumade ilmade jätkudes võib spetsialistide hinnangul hullem alles ees olla.

Rootsi päästeameti koordinaator Peter Arnevall sõnas pühapäeval, et kardetavasti pole tipp erakordse kuumalaine tõttu veel käes, vahendab The Local. Väljaande andmeil pole osades Rootsi piirkondades vihma tulnud alates maist. Stockholmi põhjaosas asuvas Uppsalas on õhutemperatuuri neil päevil mõõdetud juba üle 33 kraadi.

Pühapäeval saabusid kohalikele päästjatele appi 139 tuletõrjujat Poolast, esmaspäeval maandus Arlanda lennuväljal aga grupp Prantsuse sõdurid, kes samuti oma abikäe ulatavad.

Här kommer den polska förstärkningen på totalt 139 brandmän och 44 fordon. Dessutom har MSB tackat ja till ytterligare förstärkning från Frankrike: 60 brandmän, särskilt utbildade och övade i svår terräng. Följ läget och vilka åtgärder som genomförs: https://t.co/oQtKdwZu43 pic.twitter.com/UqFCaIFnFD — MSB (@MSBse) July 21, 2018