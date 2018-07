Donald Trumpi presidendikampaania-aegne välispoliitika nõunik Carter Page sõnas, et süüdistused, nagu oleks ta 2016. aasta valimiste aegu teinud koostööd Vene valitsusega, on eksitavad.

Laupäeval avaldus info, et arvatavalt oli Page'il nimetatud ajal venelastega vandenõu ning et ta oli värvatud Kremli poolt, vahendab BBC. „Page on loonud suhted Vene valitsuse ametnikega, sealhulgas Venemaa luureametnikega,“ seisis dokumentatsioonis, mille justiitsminister oli avaldanud informatsioonivabaduse seaduse alusel.

Trump on varem väitnud, et tema valimiskampaaniat on uuritud ebaseaduslikult.