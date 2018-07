Võid süütus olukorras impulsiivselt käituda, kõik südamelt öelda, mõtlemata tagajärgedele. Eriti plahvatusohtlik on olukord juhul, kui sind armukadedaks aetakse.

Pead võtma vastu tähtsaid otsuseid, mis määravad paljugi nii su enda kui veel mõnegi teise inimese elus. Võta kindlasti arvesse ka teiste mõtteid ja soove, ära vastuta üksinda.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

On saabunud aeg, mil saab hakata ellu viima plaane, millest on kaua räägitud, mille seadmise üle on palju vaieldud. Hakkad tegutsema koos meeldivate, heade inimestega.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Oled tujukas ja pahur, teistel on sinuga keeruline suhelda. Kipud nende käitumist kuidagi veidralt tõlgendama ja võid täiesti mõttetult vihastada.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Juhuslikult pealt kuuldud vestlusest saad olulist infot, mis annab sulle edasiseks tegutsemiseks suuna kätte. Tarvis on silmad-kõrvad lahti hoida, igasugu märke tähele panna.

Neitsi

23. august – 22. september

Saad ootamatult ühe vastassoost inimese tähelepanuavalduse osaliseks, võimalik, et sulle avaldatakse armastust. See tundub uskumatu, sest oled temaga kaua kui tuttavaga suhelnud.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Partner kipub sulle liiga palju ettekirjutusi tegema, sinu eest otsustama – isegi pisiasjade puhul - mis on ilus ja mis mitte. Tahaksid rohkem vabadust.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Oled õigel teel, aga emotsioonid on tugevad ja tekib oht, et viskad kõik sinnapaika ning pöördud tagasi vanade harjumuste juurde. Vajad sõpru, kellele oma nõrkust näidata.

Ambur

22. november – 21. detsember

Rabeled ja rahmeldad hirmsasti, oled püüdlustest hoolimata ikkagi ajahädas. Võimalik, et pead täna loobuma mingist väga meeldivast võimalusest ja keskenduma ainult kohustustele.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Tahad viibida nende inimeste keskel, kes sind imetlevad ja su otsuseid takka kiidavad. Üritad aga vältida neid, kes su tegevust kritiseerivad.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Meenutad ikka ja jälle olukorda, mis leidis aset mitu aastat tagasi. Sulle tundub, et oleksid võinud väga õnnelikuks saada, kui oleksid tookord teistmoodi käitunud.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Veenuse ja Neptuuni opositsioon võib sind paduromantiliseks muuta. Armastuse keeles väljendad end mitmekülgselt ja loominguliselt.

Sünnipäevalapsele