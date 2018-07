Riigi ilmateenistuse andmetel jätkub senine kuumus kogu käesoleval nädalal. Temperatuurid tõusevad kuni 31 °C ning sajuvõimalus on suurim Kagu- ja Kirde-Eestis.

Täna on taas Ukraina Venemaa piiril arenenud uus madalrõhuala ning päeva jooksul võib selle serv koos hoovihma ja äikesega üle Peipsi Ida-Eestisse ulatuda. Sajuvõimalus on Kagu-Eestis 75–90%, Kirde-Eestis 50–75%, mujal alla 25%. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 14..20, päeval 24..29°C.

Homme areneb Saksamaalt üle Skandinaavia ja Soome Loode-Venemaale kõrgrõhuvöönd. Samal ajal õõnestab seda kagu poolt madalrõhuala loodeserv. Eestis nende kahe vahel on hoovihma ja äikesevõimalus 50–75%. Tuul pöördub idakaarde ja on valdavalt nõrk. Õhutemperatuur on öösel 15..20, päeval 23..27, kohati 29°C.