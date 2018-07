Mootorrattaentusiast ja Estonia seltsi juhataja, ooperilaulja Mart Mikk on pöördunud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM)poole ettepanekuga, et sõiduauto kategooria juhtimisõigust omavate kodanike sõiduõigus võiks laieneda lühikursuse läbimisel mootorratta või motorolleri juhtimisõigusega. Ideel näevad jumet mitmed ametid, kirjutab Eesti Päevaleht.

„Oleme seda testinud mitmete ekspertide peal ja eks arvamusi on erinevaid. Mõnele see üldse ei meeldi, teised näevad, et võiks teatud tingimustel vabalt teha,“ sõnas MKM veondus- ja liiklustalituse juhataja Sander Salmu.

„Me ei näe praegu ühtegi põhjust, miks see ei võiks tõesti nii olla,“ rääkis maanteeameti eksamiosakonna juhataja Tarmo Vanamõisa.