Eelmist ööpäeva liikluses iseloomustab suur hulk joobes juhte ja kuus liiklusõnnetust, millest traagilisemad juhtusid Tartumaa teedel, kus elu kaotas 57aastane ja 46aastane mees.

Kell 01.50 toimus liiklusõnnetus Valgamaal Tõrva vallas Helme alevikus, kus jalakäija, 53aastane mees astus ette seni tuvastamata juhi juhitud sõiduautole Volkswagen Passat On olemas tõenäosus, et mees tegi seda takistada auto edasiliikumist liiklusmärgi eratee mõjupiirkonnas. Ootamatult andis sõidukijuht gaasi ning jalakäija sai Volkswagenilt löögi. Sõiduauto lahkus sündmuskohalt. Kiirabi andis jalakäijale kohapeal esmaabi. Sõidukit juhtinud isik ja liiklusõnnetuse muud asjaolud on väljaselgitamisel.

Kell 09.33 toimus liiklusõnnetus Tartumaal Elva vallas Ulila-Laane tee 9. kilomeetril, kus sõiduautot Fiat Palio juhtinud 57aastane mees kaotas kruusakattega teel vasakkurvis sõiduki üle kontrolli, sattus külglibisemisse ja paiskus vasakule kraavi. Juht hukkus sündmuskohal.