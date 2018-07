Kuute mesilastaru pidav president Kersti Kaljulaid sai juulikuiseks saagiks ligi 60 kilo mett.

Eelmise aasta kolm taru aias on president Kersti Kaljulaidil jätkuvalt alles, lisaks on toodud kolm taru ja seekord otse maja ette Kadrioru parki. Tegemist on sõbralike Kraini tõugu linnukestega, kes naljalt juba nõelama ei kipu , sõnas rääkis presidendi kantselei pressiesindaja Mailin Aasmäe. Sellegi poolest soovitab ta hoida mõõdukat distantsi ja jälgida nende tegevust eemalt. Mesilaste heaolu eest hoolitseb Eesti Mesinike Liit. Juulis käisid mesinikud ja president vaatamas , kui palju kärgedes on mett. Mett võeti välja kokku 58,7 kilogrammi. „Kuna ma eriti suhkrut ei söö, siis mett söön küll päris sageli. Kuid Kadrioru mett ei ole eriti proovinud. Alguses natukene proovisin, siis kui me seda vurritasime, kuid seda ei olnud nii väga palju. See on selline eksklusiivne kingitus ja kõik läks teistele,“ ütles president

Aasmäe sõnul toodi mesitarud selleks, et kõigile, kes mööda jalutavad, meelde tuletada ökosüsteemi olulisust. „Elu koos mesilastega näitab, et ka linnaloodust on võimalik bioloogiliselt mitmekesisemaks muuta,“ lisas Aasmäe.