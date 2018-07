Venemaa saatkond Eestis on tänavu vastanud kuue õhupiiri rikkumise juhtumi tõttu esitatud noodile ühel korral ja ühel korral läinud aastal.

Vene Föderatsiooni lennukid on rikkunud sel aastal Eesti õhupiiri kuus korda. Esimest korda juhtus see 12. märtsil, kui Venemaa õhu- ja kosmosevägede lennuk tegi plaanipärast lendu Kaliningradi oblastisse ning ületas Vaindloo juures piiri. Toona eitasid venelased seda ja kinnitasid, et lend oli kooskõlas rahvusvaheliste reeglitega. Läinud esmaspäeval sisenesid Vaindloo saare kohal Eesti õhuruumi kaks Vene Föderatsiooni lennukit, ja seda ilma loata. Ühe pardal oli Vladimir Putin, kes lendas Helsingisse, et kohtuda USA presidendi Donald Trumpiga. Õhupiiri rikkumiste tõttu on välisministeerium kutsunud välja Venemaa saatkonna esindaja ja annud üle noodi. Välisministeeriumi pressiesindaja sõnul on ühele, märtsikuisele noodile vastatud. Vastuse sisu väliministeerium ei avalda. Mullu ületasid Vene föderatsiooni lennukid piiri ebaseaduslikult kahel ja 2016. aastal seitsmel korral. 2017 aastal esitas välisministeerium noodi ühe juhtumi kohta, millele vastati. Vene lennukite sagedased õhupiiri rikkumised Vaindloo saare lähedal on lennuameti ekspertide hinnangul tingitud sellest, et piirkonnas osutab lennuliiklusteenuseid Venemaa, märgib Delfi.