Nädalavahetusel toimus näitlejanna ja laulja, Diana Klasi sünnipäevapidu, mis juba pikki aastaid on traditsiooniliselt toimunud Tauno Kangro Tallinna vanalinna ateljees. Igal aastal on kokku tulnud sõpradel õhtu ärksamaks muutmiseks välja mõeldud mõni põnev teema. Sel aastal oli selleks naisellikkust rõhutavate kleitide moe-show, mille autoriks Kaja Kuristik.

Paljudele Diana sõpradele on see aasta oodatuim sündmus, sest kokku saavad kaugelt ja lähedalt saabunud head sõbrad filmi-, kino- ja teatripäevilt, perekonnatuttavad ja pereliikmed. "Need on inimesed, kellega on mul ühine veregrupp," naerab Diana ise. "Paljudega neist olen ära söönud mitu puuda soola, oleme koos nutnud ja naernud, osadega olen juba lapsepōlves mänginud ja teised on tulnud mu ellu hiljem. Kes läbi erinevate tööde ja väljakutsete või põnevate reiside. Elu on üks suur seiklus ja sünnipäevale koguneb just see meeskond, kellega võiks koos rännata oma pōneval eluteel," lisab sünnipäevalaps.

Kaja Kuristiku kaunite kleitide modellideks olid seekord sünnipäevakülalised, Diana lemmikmuusiku, Jane Birkini laulude saatel.

Kaja Kuristiku Artist Design, algse nimega Kaja Design, sündis tema Saaremaa sünnikodus. Naise enda sõnul tema kõige eraklikumal eluperioodil seitse aastat tagasi.

Kaja: Alustasime sõbrannaga kahekesi, nüüd on meid firmas juba kolm ning mäletan, et meie esimene "triibukleit" maksis 15 krooni. Esmalt tegin lihtsalt Facebooki lehe Kaja Design, kus oma loomingut sõbrannadega jagasin. Vaikselt hakkas kogunema fänne ja ostjaid ning nii ta läks.

Ise kutsun oma loomingut redesign`iks, mis tähendab taassündi ehk reinkarnatsiooni. See on minu jaoks maagiline teema, mis mind alati sügavalt on paelunud. Ülimalt olulised on meie jaoks materjalid. Palun ärge küsige, kust me need saame. Kogume põnevaid materjale aastaid: siidi, kašmiiri, pitse, satse, batisti, peenimat puuvilla, nööpe, paelu, trukke ja mida kõike veel.

Meie kollektsioonist leiab isegi sõjaaegset käsitööd, mis kõik taaskasutust leiab. Tegu on ainulaadse käsitööga. Materjal on minu jaoks, kui teine nahk, mis hingab ja elab. Ja iga kleit on haruldus ja unikaalne. Teist samasugust ei ole ega tule. Samuti on iga kleit justkui omamoodi isiksus, tal on oma sõnum mis peab kandjat kõnetama. Sõnumid minevikust, eelnevatest sajanditest ja aimdus tulevikust ning uutest galaktikatest. Tavatult, kuid otse on mulle öeldud: "Kaja, sa paned oma kleitidega otse G-punkti!

