Politsei on BMW-d juhtinud mehe ka varem korduvalt tabanud autoroolist ajal, mil ta oli alkoholi tarvitanud ning meest on nende rikkumiste eest karistatud. Ka naisterahvas rääkis sündmuskohal politseinikele, et nad mõlemad olid alkoholi tarvitanud. Lõpliku vastuse nende mõlema kainuse osas annab kriminaalmenetluses läbiviidav ekspertiis.

„Ühe päeva vältel on Tartumaal juhtunud kaks sarnast avariid, kus varem joobes juhtimise eest karistatud mees satub avariisse ja saab surma. Alkoholi kuritarvitamine tingib inimesel aina suurema riskikäitumise ning on vaid aja küsimus, millal sellise kurva tagajärjeni jõutakse,“ märkis Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk.

Ta lisas, et omaette kurb tõik on seegi, et õhtuses avariis osales naine, kes kinnitas, et nii tema kui juht olid alkoholi pruukinud. „Kui otsime vastust, miks sellised avariid juhtuvad, peavad muuhulgas peeglisse vaatama need, kes oma seltskonnas joobes juhtimist tolereerivad ja seda ei takista. Politsei loodab siiralt, et igas seltskonnas leidub kaine grupijuht, kes peo ja napsivõtmise vältel kaalutleb, kuidas sõbrad ja ta isegi tervelt koju saavad. Kui seltskonnas on mõni riskikäitumisega autojuht, kes on joobes juhtimise eest karistatud või näiteks arutult kihutab, võtke selliselt juhilt autovõtmed hullema ennetamiseks ära,“ soovitas politsei operatiivjuht.

Politsei toonitab sedagi, et ei ole olemas pikki või lühikesi vahemaid, mis joobes juhtimist vähem või enam õigustaks. „Nii mõnelgi juhul on joobes juhid andnud politseile selgitust, et neil oli „vaid“ pool kilomeetrit vaja sõita. Ometi pole nood sellegi vahemaaga hakkama saanud ilma et kraavis ja viga saanuna ei lõpetaks,“ kirjeldas politseinik.