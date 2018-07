„Näiteks Saaremaal olid talud tänavu kaks päeva avatud, seal alustati programmidega juba laupäeval,“ möönab Kertu Kärk avatud talude päeva korraldustoimkonnast, et ühe päevaga mitmesse kohta jõudmine on raske. „Järgmisel aastal on väike juubel - viies kord, siis teeme midagi võib-olla teistmoodi.“

„Kaks või kolm kohta jõuab läbi käia, rohkem ei jõua, igal pool on nii korralikult valmistutud,“ ütleb tartlane Rein, kes koos perega sätib ennast autosse. „Just lastel on huvitav – erinevad loomad, erinevad taimed ja kuidas neid kõiki kasvatada. Endal on ka põnev, mille kõigega maal tegeletakse, inimesed on tegelikult väga leidlikud.“

Mahajäetud majast taimetaluks

Põlvamaa Toolamaa Aia peremees Annuk on tõeline rohenäpp – tema silmad lähevad taimedest rääkides särama ja istikuid on ta pannud kasvama praktiliselt igale poole. Metsa all kasvab tal näiteks kümneid rododendroneid: „Ei pea mingeid turbapeenraid tegema, siin on happeline pinnas, nad saavad suurepäraselt hakkama.“

„Tänavuse aasta eest on taimed tänulikud, ainult kastma peab,“ kiidab Annuk troopilist suve. „Tavaliselt läheb pistikutel juurte alla kasvatamiseks kuu, sel aastal on juba paari nädalaga juured all. Ei tea muidugi, kuidas nad edaspidi hakkama saavad.“

Valik on Annukil lai alates sirelitest, sõstardest puudeni välja. Mees on pärit Luua kandist, seepärast ongi ta suund rohkem puukooli poole – kadakad, pärnad, lehised ja teised puuliigid on aias valdavad.

„Mind paelus siinne maastik,“ sammub Annuk läbi valduste, mis tema omaks said kaks aastat tagasi. „Siin on päris tore allee ja krundilt läheb läbi vana Tartu-Põlva tee. Inglismaal on aedades kujunduselementidena ära kasutatud vanu raudteid, mis on roostes ja sammaldunud. Ma mõtlesin, et teen siia midagi samasugust – maanteeaia.“

Peremehel on veel üks plaan, mille maja eelmine peremees talle kätte mängis: „Ta oli kinomehaanik ja ehitas õue kinomaja. See on enam-vähem korras, isegi ekraan on olemas. Võib-olla hakkan tulevikus siin aiandusteemalisi filme näitama.“

Pikalt ei saa Annuk ühele külalisele pühenduda, õige pea peatub väravas järgmine auto ja uus seltskond tuleb taimi uudistama.

Mitu talu korraga

„Ega kõikidel olegi tahtmist oma elamist näidata, siis on sellised kogukondlikud ettevõtmised head,“ ütleb Jaagu käsitöötalu perenaine Inga Talvis, kelle juures sai sõita naabertalu hobustega, teine naaber andis soovijatele nõu koduõlle valmistamiseks.

„Me oleme selline uue aja talu, meie loomi ega põldu ei pea,“ sõnab Talvis. „Igapäevaselt pakume käsitöiseid elamusi ja töötubasid, mõnetunnistest kuni paarinädalaste laagriteni välja. Oskustest olulisem on inimestele elamus ja rahulolu, et ta on midagi oma kätega valmis teinud.“

Põhupallidest ja savikrohvist õpetusmajast on saanud kohvik, kus pakutakse head ja paremat, palava ilmaga lähevad kõige paremini kaubaks külmad joogid: „Kohviku ettevalmistus oli küll minu peal, aga täna ma ei ole seal ühtki tassi liigutanud – lapsed, sugulased ja sõbrad aitavad. Talus on pere toetus kõige olulisem, üksinda ei jõuaks midagi teha. Mu mees naerab, et vabal ajal on ta õpetaja.“

Koduõue lesila

Tillu toidutalus võtavad külalisi vastu mõnusad diivani ja madratsid, kus peal lesida ja pererahva pakutavat nautida. Perenaine Eve Veski naudib rahulikumat hetke päikese eest varjudes jättes toiduvalmistamise ja pakkumise mehe, laste ja sugulaste hooleks.

„Meie põhiline tegevuskoht on Tillu perekohvik Põlvas,“ tutvustab perenaine oma peamist tegevust. „Avatud talude päeval oleme teist aastat, on tore, kui rahvas ümberringi sumiseb. Eks ta ole kahtepidi, külastajatele huvitav, meie saame ennast tutvustada, aga eks ta toob natuke sehkendamist kaasa. Toitlustaja väga palju asju ette valmis teha ei saa ning õu tuleb ikka üle rehitseda.“

„Räpina kandis ei ole palju avatud talusid,“ sõnab Veski ja lisab, et Põlva poole minnes saab külastada Toolamaa Aeda ja Veriora lähedal ühte talu. Samas põlva ümbruses on valikut rohkem. Miks Räpina ümbruskonna talud on tagasihoidlikult esindatud, põhjust ei oska Veski öelda.

Kutsutud ja kutsumata külalised

„Näe, rästik on siia pugenud,“ imestab Annuk veesilma juures, kust ta pumbaga kastmisvett võtab. „Nastikuid on siin küll, aga rästikut pole veel näinud. Peab ta pärast välja õngitsema.“

Oodatud külaliste kohta ütleb Annuk, et mingil põhjusel oli mullu külastajaid isegi rohkem ehkki tal endal polnud siis veel palju näidata.

„Ilm on ilus ja rahvas rõõmus, mis veel tahta,“ ütleb Talvis. „Külastajaid on pidevalt, me püüame mingit statistikat ka pidada, aga kindlasti oskab mõni külaline seal välja jääda. Nii et praegu ei teagi, kas tänavu on rohkem või vähem külalisi kui eelmisel aastal.“

„Rahvast on palju, praegu on vaiksem hetk,“ seirab Veski sööjate telki ja lesilat. „Eks siin ongi selline olemine nagu me kirjutasime: hea koht molutamiseks.“