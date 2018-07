Jalgpall olevat ümmargune, ütlevad targad. Erinevalt mõnest teisest sportmängust ei võida seal alati oskuslikum tiim, vaid ka ainuüksi tahte ja meeskondlikkuse toel saab oponendile säru teha. Nii tekivad vahvad muinaslood, kus väikesed suuri kukutavad, ise au, kuulsuse ja rikkuse suunas rühkides.

Tundub, et Eesti jalgpall ei olegi nii ümmargune, kui räägitakse. Väikeriigile omane trots ja tohutu tahtmine end maailmale tõestada võiks olla meie spordi üks trumpidest, kuid jalgpallis see nii pole. Kindlasti ei taha ma öelda, et eurosarjades vaid kaotusi tunnistanud tiimidest poleks keegi väljakul endast maksimumi andnud. Vastupidi, mehed võitlesid täiega ja kaotasid.

Aga seal võitluses puudus miski müstiline dimensioon, omamoodi voodoo, mida näeb näiteks Islandi koondislaste silmades, kui nad 85. minutil oma rahva nimel põrgulisena mööda väljakut tormavad. Homne päev neid ei huvita, loeb ainult võit!