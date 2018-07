15 protsenti on tõenäosus, et Ott Tänak ja Martin Järveoja võidavad Soome ralli. WRC-sari naaseb seitsme nädala pikkuselt pausilt ja jõujooned võivad olla pisut muutunud. Kas Toyota Yarise uus mootor teeb M-Spordi Ford Fiesta täiustatud aerodünaamikale ära? Äkki leidis Hyundai testidel võluvitsa, millega Soome kiiretel teedel varasemast edukam olla?

Mullu oli koduvõistlusel parim Esapekka Lappi, aga vähemalt sama head võimalused on tiimikaaslasel Jari-Matti Latvalal. Kui muidu on Tänak suutnud teistest Toyota pilootidest kiirem olla, siis Soomes on see ülesanne raskem. Pealegi pole Tänak Jyväskylä ümbruses kunagi poodiumile tõusnud.