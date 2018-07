Igal aastal Salacgrivas toimuv Positivus on selleks aastaks lõppenud. Festivali teine ja kolmas päev möödusid tõelises leitsakus. Päevasel ajal võis bändidele kaasaelamist näha vähe, pigem nauditi programmi murul lesides. Väärika punkti pani selleaastasele melule Nick Cave and the Bad Seeds.

Positivus muusika- ja kunstifestival kestis kokku kolm päeva. Positivus festivali kaasasutaja Uldis Leiterts sõnas, et selleaastasel festivalil on igal päeval keskendutud erinevale stiilile ning seetõttu oodatakse ka erinevat publikut. "Esimene päev oli pühendatud meie noorematele fännidele. Teisel päeval külastavad meid juba mitte nii noored inimesed. Meie kõige kiirem päev on tõenäoliselt pühapäev, kui peaesinejaks on Nick Cave."

Nick Cave'i kontsert siiski nii palju inimesi kohale ei meelitanud, kui loodeti. Kõik noored olid peaesineja ajaks festivalialalt kadunud ning pealava juures valitses rahulik ja mõnus õhkkond. Nick ei pidanud paljuks publikuga suhelda ning neile nii lähedal olla, et fännidega kätt suruda. "Milline veider lava," lausus mees pärast esimese loo lõppu, mille peale rahvas naerma hakkas. Ka ei olnud pärast lugusid suuri ovatsioone, vaid tagasihoidlikud ja lühikesed aplausid. "Te võite nüüd lõpetada," tegi mees nalja, kui lühike aplaus oli lõppenud.

Kui üldjuhul festivalid kasvavad aastatega, siis Positivuse puhul oli sel aastal märgata kahanemist. Nii oli väiksemaks muudetud lisaks festivalialale ka telkla. Samuti pakkus festivaliala vähem meelelahutust kui varasematel aastatel. Nii veetsidki paljud oma päevad kas telklas või rannas päikest võttes ning ujudes. Jääb üle ainult oodata, kas korraldajad kavatsevad järgmisel aastal samamoodi jätkata või minnakse vanade heade ideede juurde tagasi.