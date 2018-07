"Hing on täis kõike, millest meie laulud räägivad," sõnab bändi Mees Inc. solist Frank-Leander Sapego, kes astus bändiga lavalaudadele Positivuse viimasel päeval. Nii esitas bänd muu hulgas kaks laulu, millest üks rääkis veremaitsest suus ning teine Jeesuse armastamisest.

Mees Inc. esines Positivuse Piena Svetki Stage'il ehk väikesel laval. Oma esinemisega jäid mehed rahule. "Väga mõnus oli. Mingi soomlane ütles, et väga avangard, see mulle meeldis väga," räägib Frank. "Juhtus viperusi, aga need olid minimaalsed. Pärast riietusruumis räägime poistega üle," lisab trummar Rihard Niinberg.

Bändil ilmus hiljuti ka plaat "Margus", mille pealt peavad mehd kõige paremaks lugusid "Margus", "Meeldib, ei meeldi", "Kase lugu" ning "Jeesuse ja Jumala lugu". Küll aga meeldib Kristjanile kõige rohkem lugu "Taeva piim", mida albumil tegelikult polegi.

Vaata videost, mis on meestel sel suvel veel plaanis teha ning mida nad oma fännidele soovivad!