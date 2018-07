“Nad on ikka nii andekad!” õhkab umbes kolmekümnendates mees Haapsalu lossihoovis, kui laval on ansambel 2Cellos - Luka Šulic ja Stjepan Hauser.

Sloveenias sündinud Luka ja Horvaatiast pärit Stjepan esinesid Eestis jub teist korda. “Tere õhtust, Eesti. Vau, see on imeline. Meil on hea meel tagasi olla,” tervitab Luka täispressitud lossihoovi. Tõesti, kontserdile on tulnud nii palju rahvast, et vaba platsi on lossivaremete vahel tõeliselt raske leida.

Rokipeole Rock in Haapsalu annab avapaugu The Ilves Sisters, kontserdiga vanalinnas. Lossihoovis tõmbavad enne 2Cellost rahva käima aga Colours of Bubbles Ledust ning kodumaine Sibyl Vane.