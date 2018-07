Vene lennukite sagedased õhupiiri rikkumised Vaindloo saare lähedal on lennuameti ekspertide hinnangul tingitud sellest, et piirkonnas osutab lennuliiklusteenuseid Venemaa.

„Põhjus, miks Vene lennukid Vaindloo saare juures õhupiiri rikuvad on see, et Eesti õhuruumi ja Tallinna FIR (Flight Information Region – toim) piirid ei kattu selles piirkonnas,” ütles Delfile lennuameti lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakonna juhataja Eve Härm.

Loe Delfist pikemalt, millega pidevaid rikkumisi seletada.