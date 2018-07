Kaks päeva ja mõlema jooksul kümme tundi maalimist ning pika aia jagu stiliseeritud kaheksakandu saab valmis. Ajal, mil artistid laulu lasid ja publik lõbutses, rassisid kohalikud kunstiõppurid tööd teha. Kaheksakandu muudkui tuli. Tõsi, Narva kunstikooli õpilastel ega nende juhendajal Irina Sopinal pole õrna aimugi, et tegu on eestlaste tähtsaima märgiga, mil eesti keeli nimeks kaheksakand.

„See on ornament, mis kordub erinevates variatsioonides kõigi Balti mere rahvaste kultuuris,” kõneleb Sopina, miks ta koos õpilastega otsustas festivali Baltic Suni visuaaliat kaheksakanna-pannoodega rikastada. „Pelegi haakub see ornament festivali nimega.”

Kunstikooli kompositsioonitundides süüvisid õpilased Sopina sõnul kõigi festivalil osalevate artistide koduriikide rahvakultuuri ning valisid endale ornamendi, mida edasi arendada. Arendasid mühinal. Suure pusimise lõpptulemusena valmis pikk akrüülmaal, mis koosneb omakorda väiksematest osadest. Sel lihtsal põhjusel, et iga kunstiõpilane sai maalimiseks oma suuremõõtmelise osa täispildist, mil on pikkust rohkem kui laiust.

„Loodan väga, et see pikk maal on kasutusel ka tuleva aasta festivalil,” sõnab Sopina, kelle meelest võiks esimese festivaliaasta kunstiprojekt olla kasutusel kõigil tulevastel Balti päikese muusika- ja rõõmupidudel. Et ilu rohkem oleks.