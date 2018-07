„Tundsin end laval lihtsalt suurepäraselt, väga mõnus oli,” naeratab Leedu laulja ja laulukirjutaja Ignas Pociunas, kelle lavanimeks on Daddy Was A Milkman. „Ma olen tegelikult alati esinedes väga närvis, sest mulle ei kirjuta laule keegi teine, vaid ma ise. Olen laval tavaliselt murelik, kas inimesed saavad ikka aru, mida ma oma lugudega öelda tahan.”

Ignas lisab, et tema lood jutustavad lihtsatest asjadest, mis on igale inimesele tuttavad ning mis seal salata, ka kõige olulisemad: elu, armastus, lapsed, rõõm, tujud, unistused, igav üksluisus, väsimus, lootused, frustratsioon ja rahu kõigis erinavais tähendusis.

„Ma ju tean, et ega inimesed laulude sõnu väga tähelepanelikult kuula,kuid mulle on lugude tekstid väga tähtsad,” tunnistab Ignas. Võimalik, et poolesajapealine publik, kes Leedu tähe kontserti Narva linnuse sisehoovis vaimustunult kuulas, nautis lisaks meloodiaile ka tekste. Igal juhul jäi leedukas ise oma kuulajatega, kes häälekalt vaimustust avaldasid, väga rahule.

Et Ignase esimene ülesastumine Eestis sai teoks piirilinn Narvas, kust Venemaa kiviga visata, pani artisti silma särama: „Enam lähemal Venemaa piirile pole võimalik mujal esineda kui Narvas! See seal üle jõe on venelaste kindlus? Tore, aga eestlaste kindlus on parem! Päriselt!”

Muide, Ignase artistinimi pole laest võetud, vaid pärit mehe enda elust. „Mu lavanimi ühendab endas minu minevikku ja olevikku,” lausub ta. „Ma olen kahe lapse isa ja usu mind, ma tõepoolest olen oma elus piimamehena töötanud. Ausalt, ma ei teinud praegu nalja!”