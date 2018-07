Naerukajakad lustivad nii, et naer kajab üle Päite panga. Meri loksub nii uniselt, et 41 meetri kõrguselt vaadatuna on selle liivakud ja kiviribad selgelt näha. Pangal käib seevastu paras möll, sest idavirukad on tantsuhoos.

Varahommikust saadik on Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul tantsu löödud Jõhvi Jõhvikapromenaadil, Toila-Oru pargi lossiplatsil ning Toila SPA treppidel.

Päite panga järel kihutab Seiklusmaa Ida-Viru noorte tantsutrupp „Viis tähte“ Metsatöllu loole „Oma laulu ei leia ma üles” sätitud tantsu esitama Sillamäe treppidele, Eesti pikimale mererannale Narva-Jõesuus, Narva Linnusesse festivalile Baltic Sun ning Kreenholmi manufaktuuri alale. See on kõigest laupäevane pingutus.

Pühapäeval ootab tantsijaid ees reis marsruudil Aidu sõudekanal-Kiviõli Seikluskeskus- kaevandus Eesti Kaevandusmuuseumis-Kauksi rand-Kohtla-Järve kultuurikeskus.