Põhja-Pärnumaal Mõisakülas toimus täna varing elumajas, milles viibis samal ajal ka elanik.

Häirekeskusele teatati täna kell 18:38, et Mõisakülas on puitmaja eluruumi vahelagi sisse varisenud. Selgus, et tegemist on päästjatele ja omavalitsusele varasemalt tuttava objektiga: suhteliselt elamiskõlbmatu majaga, mis on koduks eakale prouale ja tema lemmikloomadele.

"Parasjagu olid prouaga pooleli läbirääkimised teemal, et tegemist on elamiskõlbmatu hoonega ning tal ei ole turvaline selles majas elada," ütles Lääne päästekeskuse valvepressiesindaja Piret Seire.