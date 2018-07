„Lavale minna oli lõbus, aga päike läks järjest aiva tulisemaks - väga palav oli,” ohkab Baltic Suni laval kontserdi andnud muusik Vaiko Eplik muiates, kui on koos Eliidiga ergava tulekera embusest pääsenud. Pärast raju etteastet on Vaiko ilme rõõmu täis, mis sest, et lava ette kogunes kaasa elama paarkümmend austajat. Kuum päike hoidis ülejäänud napipoolse publiku aupaklikus kauguses.

„Eks selle põhjuseks ole tõik, et kui Narvas pole 20 aastat midagi selist tehtud, siis on keeruline harjuda mõttega, et midagi sellist üldse toimub.” Vaatamata keerukatele töötingimustele läks Vaiko naeratus iga looga üha laiemaks: „Eks see oli mul ikka läbi raskuste tähtede poole!”

Laupäeva pärastlõunal andsid nii Vaiko kui ka Eliit Narvas oma elu esimese kontserdi. Varem pole seda juhtunud. Tõsi, Narva tulek polnud aga Vaikole esimene, vaid juba teine.

„Paar aastat tagasi, hakkas mind vaevama, et ma pole kunagi Narvas käinud ja siis ma tulin,” jutustab ta. „Sõitsin spetsiaalselt kohale, käisin restoranis, jalutasin kõik kaltsukad läbi, tutvusin vaatamisväärsustega ja nägin esimest korda elus Venemaad. Pärast seda sõitsin läbi ka Sillmäe ja Narva-Jõesuu. Olin mitu päeva siin. Narvat praegu ju avastatakse, eestlased tulevad lihtsalt selle peale, et Narva niisama tulla. Mindki hakkas paar aastat tagasi häirima, et on mingi Eesti linn, millest midagi ei tea. Viiekrooniselt rahatähelt olin vaid pilti näinud ja see oli ka kõik! Ning nüüd on mul hea meel, et esimest korda elus sain Narvas ka mängida – seda olen oodanud kaua. Tuleksin veel. Kindlasti.”