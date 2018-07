„Mul on väga hea meel, et ma pärast mandlioperatsiooni just Narvas esinesin – mulle meeldib Eestis, siin saavad kokku Lääne- ja Ida-Euroopa,” lausub Norra muusik Alexander Rybak pärast Baltic Suni laval antud raju etteastet. Tõepoolest, paremat kohtumispaika, kui Narva, on kahe kultuuri kohtumiseks keerukas välja mõelda. Baltic Suni lavast Venemaa piirini on napp paarsada meetrit.

Kui Rybak lavale tuhiseb, küsitleb ta publikut sama intensiivselt kui omaaegne raadioreporter Feliks Leet: „Kes vene keeles kõneleb? Kes inglise keeles? Selge, siis laulan järgmise loo nii vene kui ka inglise keeles!” Nii tema kontsert kulgebki, vaheldumisi kahes keeles lauldes ja nalja visates. Korraks isegi kolmes: „tere” ja „aitäh” on Rybak eestikeelseina pähe tuupinud. See pole vast ka ime, pärast Eurovisioni võitu on ta Eestisse nii kiindunud, et külastab siinseid fänne sama tihedusega kui jõuluvana.

„Mulle juba väga-väga meeldib see festival,” kiidab artist laia naeratuse saatel. „See on esimest aastat, eks ole? Olen veendunud, et see festival hakkab kasvama ja kasvama. Täna on teid siin lava ees 250, aga tuleval aastal ehk juba 260, kes teab!” 250 küll, aga indu ja vaimustust on sel seltskonnal 2500 eest. Lisaks valguspulkadele on isegi Norra puna-sinine ristilipp kaasa võetud. Väike, aga siiski lipp.