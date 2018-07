Pealinnas töötav perearst Karmen Joller avaldas oma Facebooki lehel postituse, kus imestab kodumaise alkoholitööstuse katsete üle end rahva heategijatena näidata. Õhtuleht avaldab Jolleri teksti muutmata kujul: "Mul on alkoholitootjatest kohe päris kahju, selle pärast, kuidas nad rabelevad. Nende poolt viimaste kuude jooksul meediasse lastud info põhjal on nad tõeliselt mures. Nad püüavad jätta muljet, et muretsevad Eesti rahva tervise ja Eesti riigieelarve pärast, aga ... kas tõesti? Arvestades intensiivsust, millega nad erinevaid artikleid meediasse paiskavad, on nad mures ikka iseenda kasumite pärast, ja kohe väga mures.

Silmakirjalikult räägivad nad sellest, et eestlaste tarbimisharjumusi tuleb muuta, aga samas tarnitakse alkoholi suure allahindlusega just sinna, kust eestlased seda ostmas käivad: Läti piirialadele. Alkoholitootjad on "mures" piirikaubanduse pärast, aga samas soodustavad seda.

Eestlased, ärge minge selle rumalusega kaasa. Kas te tõesti-tõesti arvate, et alkoholitootjatele teie tervis ja õnn korda lähevad??? Kas te tõesti usute, et alkotootjad on mures, et riigieelarve kannatab? Liigne alkoholitarbimine põhjustab paljusid kroonilisi haigusi, halvendab nende kulgu ja lisaks põhjustab kannatusi ja valu teile kallitele inimestele.