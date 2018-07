Lugemine on üks kõige lihtsamaid mooduseid stressitaseme alandamiseks. Juba kuus minutit pärast mõnda huvipakkuvasse kirjutisse süvenemist hakkab pulss alanema ja lihaspinged vähenema. Väga kasulik rituaal on une-eelne lugemine, see parandab nii une kvaliteeti kui ka pikendab öist uneaega. Lugemine aitab vanemaealistel ka mälu nõrgenemist edasi lükata ning seda tunduvalt paremini, kui telerivaatamine või isegi ristsõnade lahendamine – raamatusse süvenemine parandab keskendusmivõimet ja treenib meeldejätmist, kirjutab Soome lugemiskeskus (Lukukeskus). Raamatusõbra eluiga on minimaalselt kaks, eriti innukatel lugejatel aga kuni kümme aastat pikem võrreldes nendega, kes raamatute lugemisest ei hooli.