Turismigrupp on loomaaias peatunud elevantide puuri juures.



Giid:"Siin, selles puuris, on meil India ja Aafrika elevant."

Hääl teiste seast: "Aga kuidas te vahet teete, kumb on kumb?"

"See on väga lihtne," seletab giid lahkelt. "India elevandi nimi on Bimbo, Aafrika elevandi nimi aga Bumbo."