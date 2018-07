Veterinaar-ja toiduamet uurib Tartus plehku pannud, kuid üles leitud kuningboa pidamise asjaolusid, madu ise on aga varjupaigas ravil.



Tartust Ränikülast möödunud reedel leitud kuningboa omanik on leitud, kuid kuna looma tervislik seisund on halb, siis teda veel omanikule ei tagastata. Tartu loomade varjupaiga projektijuht Kirke Roosaar on öelnud, et kuna madu oli leidmise hetkel väga halvas seisus, pühendasid nad sellesse loosse ka veterinaarameti, kes ei lubanud looma esialgu omanikule loovutada.

„Juhtumit menetleb Tartu veterinaarkeskus, menetluse käigus selgitatakse välja loomapidamistingimuste asjaolud. Hetkel viibib meile teadaolevalt loom ravil,“ rääkis VTA pressiesindaja Elen Kurvits. EMU väikeloomakliiniku raviarsti sõnul on looma tervislik olukord paranenud, kuid paranemine on aeganõudev protsess, lisas Kurvits. „Loomaomanik on ühendust võtnud ning valmis looma ravikulusid katma.“

Varjupaiga administraatori Ragne Piirits-Hiobi sõnul hindas loomaarst mao taastumiseks kuluvaks ajaks vähemalt kaks kuud. „Mao vabaduses viibimise aja kohta meil andmed puuduvad, kuid ilmselgelt on teda peetud liigile mittesobilikes tingimustes pikemat aega.Vabadusse sattumise põhjuste üle me spekuleerima ei hakka,“ ütles ta.