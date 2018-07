„Oleks teadnud, et siin on nii tore publik, oleks juba varem Narva esinema tulnud,” tunnistab Curly Stringsi solist Eeva Talsi, kui bänd on oma esinemisega Baltic Sunil poole peale jõudnud. „Tunnen, et meid on siia väga oodatud!”

Tõepoolest, lavaesine austajaskond elab oma lemmikuile hoogsalt kaasa ega pelga etteantud tantsusamme järele sammuda või viisijuppe kaasa laulda.

„Ma ei ole kordagi varem Narvas käinud,” tunnistab Eeva, et pole siiani jalagagi piirilinna asfalti puudutanud. Rääkimata mõistagi võimalikest lavadest. Kuidagiviisi pole menukal kollektiivil siiani Narva asja olnud. „Praegu tundub, et tahaks väga tagasi tulla. Kui kutsutakse, siis tulemegi!”

Kutseid esinema tulla sai nelik rohkemgi: Piiteri ajakirjanikud, kellele Curly Strings muljet avaldas, pärisid otsesõnu ja nõudlikult, millal bänd Venemaale külla tuleb.

Publik sulatas Curly Stringsi südameid nii võimsalt, et pärast etteastet võttis nelik ette autogrammide jagamise ning vestlusvoorud austajatega. Rääkimata sellest, et „Kaugel külas” sai reede õhtul Hermanni linnuse siseõuel maha lauldud kaks korda. Teisel korral koos fännidega.