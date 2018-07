Kinolinal seiklevad tavatute võimetega mutantidest superkangelased, kuid ka päriselt on olemas inimesi, kelle geenid on keskmise liigikaaslasega võrreldes tavatud. Osa mutatsioone on kasulikud. Näiteks on kiviajast saati levinud geenivariant, mis lubab täiskasvanud inimesel seedida laktoosi ehk piimasuhkrut. Mõned seisundid on üliharuldased ja võivad elu raskeks teha või seda kõvasti lühendada. Allpool toome neist lugejani seitse.