„Oleme mänginud käputäiele inimestele, mitmel puhul kõrtsides ja klubides nii Londonis kui ka Nottinghamis. Viimasest ajast mäletan väga väikest klubiesinemist Colorados Boulderis umbes 300 inimesele. See oli raadiokontsert ning me esinesime koos Paulo Nutini ja Ray Lamontagne’iga. See oli väga mälestusväärne,“ kirjeldab Eestis esimest korda toimuva muusika- ja elustiilifestivali Sweet Spot ühe peaesineja, Briti elektro-pop trio London Grammar kitarrist Dan Rothman Õhtulehele bändi väikseimaid ülesastumisi algusaegadel.