Kinnisvaraeksperdi sõnul on Kalamajja kolimise trend tänaseks läbi saanud ning inimesed soovivad pigem kolida äärelinna.

Pindi Kinnisvara ekspert Peep Soomani sõnul on nii-öelda superstaariks kujunenud Peetri alevik, kus elanike arv on kiirelt kasvanud, vahendas ERRi uudisteportaal. Populaarsed ka Kiili, Saue ja Saku ning sealjuures võib märgata, et Kalamaja tamagotchi efekt on läbi.

"Näeme ka pankade käitumise pealt, et neid ülehaibitud hindadega kortereid ei aksepteerita. Sellised ostud - ma pean iga hinge hinna eest saama Kalamajja ja mind ei huvita, mis see maksab - ei ole enam trend," ütles Sooman.