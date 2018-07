„Lavastusel „Pikse pill“ on mõnes mõttes puhastav jõud. Mul on isa maetud Tapale ja nii käisin eile (üleeile – J. K.) isa haual, sest pärast peaproovi tundsin äkki, et pean sinna minema,“ tunnistas teatri R.A.A.A.M. juht Märt Meos neljapäeval Jäneda Pulli tallis esietendunud „Pikse pilli“ järelpeol. Meose vihje surnuaias käigule lähtub lavastuse ühest läbivast süžeeliinist: kolm venda käivad isa haual.