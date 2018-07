Eelmise nädala alguses selgus, et üritusel Rock in Tartu ei esine viiest esinejast neli. Bändi Must Hunt liige Marko Atso räägib, et ürituse korraldajat pole siiani kätte saadud. "Küll aga sain rääkida tehnika paigaldajaga, kes kinnitas, et tehnikat laululavale ei paigaldata."

"See, et üritus ei toimu, oli muidugi selge juba nädal aega tagasi, aga minuga pole korraldaja seni ühendust võtnud," lisab Atso. "Siiski arvan, et anname talle aega, ma tean et tal on praegu raske." Muusik kinnitab, et üritus jääb ära. "See on 100% kindel."

Kõigepealt sõnas peaesineja Tarja Turuneni mänedžer, et Tarjat järgmisel laupäeval Tartus ei näe. Pärast seda selgus, et oma esinemise on tühistanud ka Exit Eden, Mozart Heroes ja Herald.

Kui Piletilevi kinnitab, et Rock in Tartu jääb ära, siis ürituse Facebooki lehel pole ärajäämise kohta sõnagi