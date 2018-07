„Mul on 20 kitarri, ausalt!” naerab Soome bluusikitarrist, laulja ja laulukirjutaja Erja Lyytinen. „Eks see ole samamoodi nagu kingadega: ühe naise jaoks pole kingi kunagi liiga palju. Minuga on aga nii, et minu jaoks pole ei kitarre ega kingi liiga palju!” Erja, hiilgav kitarrist, kelle ajakiri Blues Matters valis kolm aastat tagasi sooloartistiks number üks, tegi samal aastal Soome bluusiauhindade jagamisel puhta töö – võitis seal Aasta Artisti tiitli. Asja eest. Festivali Baltic Sun laval tõmbas naine säärase energiaga kitarrikeeli, et publik vaatas tema raju rokkimist suu ammuli pealt.

Vähevõitu publikut küll kogunes, kuid Erjat see ei morjendanud: „Publikut oli tõepoolest vähe ja nad olid pisut häbelikud, kuid ma olen mänginud kitarri 20 aastat – mänginud koos oma vanematega alates ajast, mil olin 15aastane ning olen näinud igasugust publikut. Väikesi ja suuri. Kuu aega tagasi esinesin koos Carlos Santanaga, siis oli kontserdil 20 000 inimest. Täna oli kuulamas vast 200. Nii et 200 inimesest 20 000 inimeseni... Muidugi ei ole 200 inimest parim tulemus, aga ka sellisel juhul annad sa artistina endast kõik. Usun, et inimesed, kes täna mind kuulasid, nautisid kontserti. Baltic Sun on esimest aastat, loomulikult on esimesel korral publikut vähe. Usun aga, et kolmandal festivaliaastal on linnuseplats rahvast triiki täis.”

Erja ise nautis oma etteastet laia naeratuse saatel. „Loomulikult tundsin end imehästi!” särab ta veel pärast etteastetki. „Ma armastan ju kitarri mängida. Liiatigi on ilma mõnusalt soe ning niiske, et mul on tunne nagu viibiksin Mississipi, mitte Narva jõe ääres.” Veel enam – kunagi varem pole Erja üles astunud laval, mida lahutab Venemaa piirist üksnes paarsada meetrit. Ning seegi on omaette kogemus. Soomlanna ei paki pärast Narva etteastet oma elektrisinist kitarri kohvrisse mitte kojusõiduks, vaid võtab suuna järgmisele kontserdile. Sedapuhku Prantsusmaale.